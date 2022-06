Real Madrid renova contrato de Luka Modric por mais uma temporada

Líder do meio-campo dos madrilenos, o jogador coleciona cinco títulos da Liga dos Campeões, quatro do Mundial de Clubes e três do Espanhol

EFE/JuanJo Martín Real Madrid renovou o contrato de Luka Modric até junho de 2023



O Real Madrid encerrou uma novela na manhã desta quarta-feira, 8, ao prorrogar o contrato de Luka Modric até a metade de 2023. Lenda do clube espanhol, o croata defende o time do Santiago Bernabéu desde 2012 e tinha vínculo válido somente até o final deste mês. Líder do meio-campo dos madrilenos, o jogador coleciona cinco títulos da Liga dos Campeões, quatro do Mundial de Clubes e três do Espanhol. Prestes a completar 37 anos, ele também deve representar a Croácia em mais uma Copa do Mundo, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano, no Catar.