Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

O atacante do Real Madrid, Vinicius Junior, comemora após marcar contra o Milan

Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol 2026/27.

O Real Madrid recebe o adversário depois de vencer o Villarreal por 1 a 0 no Campeonato Espanhol e segue na disputa pelas primeiras posições da tabela.

O Sevilla busca pontos fora de casa depois de empatar com o Levante por 3 a 3 em seu último compromisso pela competição.

Onde assistir Real Madrid x Sevilla ao vivo

A partida entre Real Madrid e Sevilla será transmitida por CazéTV e Prime Video (streaming).