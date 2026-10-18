Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol 2026/27.
O Real Madrid recebe o adversário depois de vencer o Villarreal por 1 a 0 no Campeonato Espanhol e segue na disputa pelas primeiras posições da tabela.
O Sevilla busca pontos fora de casa depois de empatar com o Levante por 3 a 3 em seu último compromisso pela competição.
Onde assistir Real Madrid x Sevilla ao vivo
A partida entre Real Madrid e Sevilla será transmitida por CazéTV e Prime Video (streaming).
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