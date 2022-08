Real Madrid usa ‘barreira de robôs’ para treinar cobranças de falta; assista

Tecnologia utilizada em treinamentos chamou a atenção dos fãs nas redes sociais

Reprodução/ Twitter @realmadrid Barreira de robôs é utilizada em treinamentos da equipe principal masculina



Um vídeo publicado pelo Real Madrid em suas redes sociais deixou os fãs de futebol bem curiosos. A equipe espanhola mostrou os jogadores treinando batidas de falta contra uma ‘barreira de robôs’. O equipamento conta com cinco bonecos, vestidos com a camisa do clube, enfileirados, e que ‘pulam’ em conjunto, como uma barreira comum em dias de jogo. A comissão técnica pode ajustar a altura dos bonecos com um Ipad para dificultar a atividade. A tecnologia chamou a atenção dos fãs e jornalistas da área. Atuais campeões da Champions League, o Real é o líder de La Liga com três vitórias em três jogos.