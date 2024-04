Real Madrid vence Barcelona por 3 a 2 em clássico emocionante

Jogo foi marcado por reviravoltas e emoções até o último minuto

EFE/Juanjo Martín Centrocampista britânico do Real Madrid Jude Bellingham (izda) comemora a vitória com Vini Jr após a partida da jornada 32 da LaLiga EA Sports entre Real Madrid e FC Barcelona



O Real Madrid venceu o Barcelona neste domingo (21) em um emocionante clássico de LaLiga. Os merengues derrotaram o Barça por 3 a 2, em jogo válido pela 32ª rodada do campeonato espanhol. O jogo foi marcado por reviravoltas e emoções até o último minuto. O Barcelona abriu o placar com uma cabeçada de Andreas Christensen logo aos 6 minutos de jogo. O Real Madrid não demorou a reagir e empatou com um gol de pênalti de Vinicius Junior aos 18 minutos.

No segundo tempo, Fermín colocou o Barça novamente à frente com um gol aos 69 minutos. No entanto, a equipe merengue não desistiu e Lucas Vázquez empatou novamente aos 73 minutos. O gol da vitória do Real Madrid veio nos acréscimos, com Jude Bellingham marcando aos 90’+2, garantindo a vitória no Estádio Santiago Bernabéu. Com esse resultado, o Real Madrid deu um passo importante rumo ao título da LaLiga, em um jogo que ficará marcado na memória dos torcedores de ambos os clubes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA