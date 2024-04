São Paulo bate Atlético-GO por 3 a 0 e vence a primeira no Brasileirão

Calleri, Luciano e Ferreirinha foram os autores dos gols do tricolor; resultado tira equipe da zona de rebaixamento

CARLOS COSTA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Jonathan Calleri, do São Paulo, na partida contra o Atlético GO válida pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia



O São Paulo conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo (21). O tricolor paulista derrotou o Atlético-GO por 3 a 0, acabando com a invencibilidade de 22 jogos do Dragão dentro da sua casa e apresentando a Jair Ventura sua terceira derrota no Brasileirão. O São Paulo, que já tem um técnico novo para o lugar de Thiago Carpini, demitido na última quinta-feira após perder para o Flamengo, jogou bem e foi assistido pelo novo treinado, o argentino Luiz Zubeldía, que estava presente no estádio.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O São Paulo foi melhor do começo ao fim. Ocupava a área do Atlético-GO e tentava marcar o gol, mas sem grandes lances que levassem sustos ao goleiro goianiense nas tentativas iniciais. Mas, em uma chance aos 14 minutos, André Silva encontrou Calleri dentro da área e o argentino não desperdiçou e marcou o primeiro gol tricolor. Após a marcação, o Atlético, que até então não tinha entrado no jogo, esbouçou uma leve reação, mas nada que mudasse os rumos iniciais do jogo, o que foi fácil para o São Paulo manter o controle e dominar o campo de ataque. Teve outra chance com Luciano, aos 22 minutos, mas o atacante cabeceou nas mães de Ronaldo.

As ofensivas são-paulinas não pararam por aí, poderiam ter marcado mais duas vez e matado o jogo no primeiro tempo, mas não foram efetivos nas decisões finais. No final da primeira etapa, o Atlético conseguiu ficar mais tempo na área de Rafael, que só trabalhou nestes minutos finais, mas, sem nenhuma chance de finalização concreta. Na volta para o segundo tempo, o Dragão teve um jogador expulso. Luis Felipe cometeu falta em cima de Luciano dentro da área. O VAR foi acionado e o árbitro deu pênalti para o São Paulo e expulsou o defender goianiense. Luciano foi para cobrança e marcou o segundo gol do tricolor.

Aos 17 minutos, o Atlético-GO teve o segundo expulso. Gabriel Barro levou o segundo amarelo por uma entrada dura em Pablo Maia e foi expulso da partida, deixando os goianos com dois a menos. Com dois a mais e a entrada de Ferreirinha e Nestor, ficou mais fácil para o São Paulo ampliar o placar. Nestor puxou a jogada pelo lado esquerdo, passou para Ferreirinha, que driblou dento da área e marcou o terceiro gol do São Paulo. O resultado tira o São Paulo da zona de rebaixamento e o coloca na 14ª posição, com três pontos. Já o Atlético, está na 19ª, à frente somente do Cuiabá.