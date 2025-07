Real Madrid vence Borussia Dortmund com golaço de Mbappé e vai enfrentar o PSG na semifinal do Mundial de Clubes

O time comandado por Xabi Alonso bateu os alemães por 3 a 2 neste sábado (5), em East Rutherford, e enfrentará os franceses na próxima quarta-feira (9)

ANGELA WEISS / AFP O astro francês Mbappé fez o terceiro do time merengue de voleio



O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2 neste sábado (5), em East Rutherford, e se classificou para enfrentar o Paris Saint-Germain na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O jovem Gonzalo García abriu o placar para o Real aos 10 minutos e o lateral-esquerdo Fran García ampliou aos 20.

Quando tudo parecia decidido, o jogo ganhou uma nova dimensão na reta final, quando o Dortmund diminuiu nos acréscimos com o atacante Maximilian Beier (90’+2). O astro francês Mbappé fez o terceiro do time merengue dois minutos depois de voleio, mas Serhou Guirassy (90’+8) marcou mais um para o Dortmund em cobrança de pênalti, mantendo a tensão até o apito final. Com a vitória, o Real Madrid de Xabi Alonso enfrentará na próxima quarta-feira o PSG, que horas antes venceu o Bayern de Munique por 2 a 0, em Atlanta.

