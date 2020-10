Real Madrid vence com gol de Vinícius Jr e se isola na liderança do Espanhol

Pela segunda vez, jogador apresenta bom futebol e tenta cavar seu espaço no time titular de Zidane

EFE/Domenech Castelló Vinícius Junior comemora o primeiro gol do Real Madrid



Vinícius Junior foi mais uma vez o nome do jogo pelo Real Madrid, desta vez, contra o Levante, vencido pelos merengues por 2 a 0. Pela segundo jogo consecutivo, o brasileiro marcou e foi fundamental para colocar o time na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Na última terça, em duelo complicado contra o Valladolid, o ex-flamenguista saiu do banco de reservas para garantir o 1 a 0. Desta vez, iniciou a partida entre os titulares e logo aos 15 minutos mostrou que pode ser titular.

O tapa de Vinícius na bola é de quem conhece. Ele quis jogar a bola longe do goleiro e só teve trabalho, depois, de correr para festejar com o compatriota Casemiro. Em cobrança de escanteio, a bola foi mal afastada pela defesa e foi parar nos pés do brasileiro. Ele dominou, ajeitou, e bateu colocado para abrir o caminho da vitória. Desde que foi contratado pelo Real, Vinícius Junior não havia marcado em dois jogos consecutivos. Agora, ele espera ter convencido o técnico Zinedine Zidane que deve ser mantido na equipe.

Assim como no embate contra o Valladolid, o jogador desperdiçou uma oportunidade clara para ampliar. Na terça-feira, chutou em cima do goleiro e neste domingo, escorou o cruzamento da esquerda e viu a bola passar raspando. Ele colocou as mãos na cabeça ciente de que era um gol imperdível, mas o erro não fez falta, pois o francês Benzema ampliou no minuto final. O Real Madrid soma 10 pontos e está sozinho na liderança, mesmo com um jogo a menos, adiado da primeira rodada. Ainda neste domingo, o Osasuna fez 2 a 0 no Celta de Vigo, e o Alavés passou pelo Athletic de Bilbao por 1 a 0. O Campeonato Espanhol volta no dia 17, após parada para as datas-Fifa.

* Com Estadão Conteúdo