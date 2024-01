Real Madrid vence Las Palmas de virada e com gol de Vini Jr., e assume a liderança do Espanhol

Merengues jogaram desfalcados do inglês Jude Bellingham; times fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos torcedores do Sevilla que morreram em um acidente automobilístico

DESIREE MARTIN / AFP Atacante brasileiro nº 07 do Real Madrid, Vinicius Junior, olha para a bola durante a partida de futebol da liga espanhola entre UD Las Palmas e Real Madrid CF, no estádio Gran Canaria, em Las Palmas de Gran Canaria



O Real Madrid derrotou o Las Palmas neste sábado, 27, de virada e com gol de Vinicius Júnior. Os merengues venceram por 2 a 1 e assumiram a liderança do Campeonato Espanhol, com 54 pontos. O jogo, que foi realizado no estádio Gran Canaria, e válido pela 22ª rodada, só teve gols no segundo tempo da partida, e quem abriu o placar foi o time da casa com um gol de Javi Muñoz após uma joga pelo lado direito iniciara por Sandro Ramirez, aos oito minutos. O Real, que jogou desfalcado do inglês Jude Bellingham, chegou a empatar logo depois, mas o gol foi anulado por impedimento, e a equipe só voltou a marcar aos 21 minutos, quando o atacante brasileiro Vinicius Jr finalizou cruzado após assistência de Camavinga e empatou o jogo aos 21. O gol da virada veio com o aniversariante Tchouameni, que completou 24 anos.

O francês, que havia entrado três minutos antes no lugar do compatriota Camavinga, completou de cabeça após cobrança de escanteio aos 39 minutos. Com a vitória deste sábado, o Real coloca pressão sobre o Girona, que joga no domingo, 28, contra o Celta, e precisa vencer se quiser voltar a assumir a liderança do campeonato espanhol. Antes do início da partida entre Las Palmas e Real Madrid, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem aos torcedores do Sevilla que morreram em um acidente automobilístico na quinta. Eles iriam assistir ao jogo contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei. O Real volta a campo na quinta, contra o Getafe em partida válida pela 20ª rodada, que foi adiada por causa da Supercopa da Espanha. O Las Palmas enfrenta o Granada, no domingo, pela 23ª rodada.