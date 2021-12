Recado para Cristiano Ronaldo? Pai de Messi ironiza após críticas por Bola de Ouro

O astro do Manchester United polemizou ao concordar com um fã que a entrega do prêmio para o argentino foi um ‘roubo’

Reprodução/@PSG_inside Messi carregando sua sétima Bola de Ouro



Jorge Messi, pai de Lionel Messi, tratou de ironizar as críticas ao filho pela conquista da sétima Bola de Ouro, obtida na última segunda-feira, em cerimônia realizada pela “France Football”, em Paris. Através do Instagram, ele postou uma foto do craque do Paris Saint-Germain e da seleção argentina com o troféu. Na legenda, o também empresário do jogador escreveu: “Blá, blá, blá… continuem”, em um possível recado para Cristiano Ronaldo, astro do Manchester United que polemizou ao concordar com um fã que a entrega do prêmio para o argentino foi um “roubo”.

Cristiano Ronaldo, no entanto, não foi o único a discordar da decisão dos 180 jornalistas da revista francesa. Além dele, o ex-goleiro do Real Madrid, o espanhol Iker Casillas, disse: “Tenho cada vez mais dificuldade em acreditar nesses prêmios do futebol”. Já o meio-campista Toni Kroos, outro ídolo da torcida madrilena, foi além e comentou: Prêmios individuais não me interessam; mas se existem, deveriam ser justos. Para mim, Benzema deveria ser o número um”. Independente das reclamações, Messi atingiu o feito de igualar Pelé com sete Bolas de Ouro.