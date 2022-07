Reforço do Borussia Dortmund, Haller é diagnosticado com câncer no testículo

Atacante de 28 anos se sentiu mal após sessão de treinamento e exames constataram um tumor

Reprodução/ Borussia Dortmund Haller chegou ao elenco aurinegro para substituir Haaland, que foi para o City



O atacante Sebastien Haller, que chegou ao Borussia Dortmund neste mês para substituir Erling Haaland, foi diagnosticado com câncer no testículo e ficará de fora dos gramados para o tratamento. O atleta de 28 anos chamou a atenção do mundo na temporada passada quando atuava pelo Ajax. Segundo comunicado do Dortmund, o jogador da Costa do Marfim relatou mal-estar após uma sessão de treinos na manhã desta segunda-feira, 18. Em exames médicos, foi identificado um tumor na região dos testículos. “A notícia foi um choque para Haller e para todos nós. Toda a família BVB deseja a Sebastien uma recuperação total o mais rápido possível e que possamos abraçá-lo novamente em breve. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que ele receba o melhor tratamento possível”, disse o diretor esportivo do clube, Sebastian Kehl. Novos exames serão realizados e o clube pediu que seja respeitada a privacidade do atleta.