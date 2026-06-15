Espanha busca recuperação na Copa após eliminações precoces depois do título de 2010

Campeã mundial vez em 2010, a Fúria teve campanhas ruins nas três edições seguintes do torneio e tenta reencontrar o caminho do título em 2026

Campeã mundial vez em 2010, a Fúria teve campanhas ruins nas três edições seguintes do torneio e tenta reencontrar o caminho do título em 2026

A conquista da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, marcou o auge da geração que encantou o futebol mundial com o estilo conhecido como “tiki-taka”. Liderada por nomes como Xavi, Iniesta, Casillas e David Villa, a Espanha alcançou o topo do planeta após anos de protagonismo também na Eurocopa.

Desde então, porém, a seleção espanhola encontrou dificuldades para repetir o mesmo desempenho em Mundiais. Nas três edições seguintes, a Fúria alternou eliminações precoces, decepções inesperadas e momentos de reconstrução.

Em 2014, no Brasil, os espanhóis chegaram como atuais campeões, mas foram eliminados ainda na fase de grupos. Em 2018, na Rússia, avançaram para o mata-mata, mas caíram nas oitavas de final. Já em 2022, no Catar, repetiram a campanha e voltaram a se despedir da competição na primeira fase eliminatória.

A seguir, relembre como foi a trajetória da Espanha nas últimas três Copas do Mundo.

Queda precoce em 2014

A Espanha desembarcou no Brasil cercada de expectativas. Afinal, defendia o título conquistado quatro anos antes e mantinha boa parte da geração campeã do mundo e bicampeã da Eurocopa.

A estreia, porém, foi um choque. Em Salvador, a equipe abriu o placar contra a Holanda com um gol de pênalti marcado por Xabi Alonso, mas sofreu uma virada histórica e acabou derrotada por 5 a 1. O duelo ficou marcado pela atuação inspirada de Robin van Persie e Arjen Robben.

A situação piorou na segunda rodada. Diante do Chile, no Maracanã, os espanhóis perderam por 2 a 0 e foram eliminados ainda na fase de grupos, encerrando uma das maiores quedas de um campeão mundial na história recente do torneio.

Na última partida, já sem chances de classificação, a Espanha venceu a Austrália por 3 a 0 e se despediu do Mundial na terceira colocação do Grupo B.

Jogos da Espanha em 2014

Espanha 1 x 5 Holanda

Espanha 0 x 2 Chile

Austrália 0 x 3 Espanha

Destaques da campanha

Apesar da eliminação precoce, nomes como Andrés Iniesta, Xabi Alonso, David Silva e Iker Casillas ainda representavam a base de uma geração histórica. No entanto, o desgaste físico e a renovação tardia do elenco ficaram evidentes durante a competição.

Eliminação para anfitriã nos pênaltis em 2018

A preparação espanhola para a Copa da Rússia foi marcada por turbulência. Dois dias antes da estreia, o técnico Julen Lopetegui foi demitido após anunciar acordo com o Real Madrid para assumir o clube após o Mundial.

Fernando Hierro assumiu o comando da equipe às pressas. Mesmo assim, a Espanha conseguiu avançar na liderança do Grupo B.

Na estreia, protagonizou um dos melhores jogos daquela Copa ao empatar por 3 a 3 com Portugal. Diego Costa marcou duas vezes, enquanto Cristiano Ronaldo anotou um hat-trick.

Na sequência, a Espanha venceu o Irã por 1 a 0 e empatou com o Marrocos por 2 a 2, garantindo vaga nas oitavas de final.

O adversário foi a anfitriã Rússia. Os espanhóis tiveram amplo domínio da posse de bola, mas encontraram dificuldades para criar chances claras. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças, a Rússia venceu por 4 a 3 e eliminou a Espanha diante de sua torcida.

Jogos da Espanha em 2018

Portugal 3 x 3 Espanha

Irã 0 x 1 Espanha

Espanha 2 x 2 Marrocos

Espanha 1 (3) x (4) 1 Rússia

Destaques da campanha

Diego Costa foi o principal nome ofensivo da equipe, com três gols. Isco também teve boas atuações e foi um dos jogadores mais elogiados do elenco durante a competição.

Renovação não evita nova frustração em 2022

No Catar, a Espanha chegou renovada sob o comando de Luis Enrique. A aposta era em uma geração mais jovem, liderada por jogadores como Pedri, Gavi e Ferran Torres.

A estreia empolgou os torcedores. A seleção aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica, registrando uma das maiores vitórias daquela edição da Copa.

Na segunda rodada, empatou sem gols com a Alemanha. Depois, perdeu para o Japão por 2 a 1, mas ainda assim garantiu vaga nas oitavas de final graças ao saldo de gols.

No mata-mata, a Espanha enfrentou Marrocos. Apesar de controlar a posse de bola durante grande parte da partida, não conseguiu transformar o domínio em oportunidades claras.

Após empate por 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. Os espanhóis desperdiçaram todas as três cobranças que executaram e acabaram eliminados.

Jogos da Espanha em 2022

Espanha 7 x 0 Costa Rica

Espanha 1 x 1 Alemanha

Japão 2 x 1 Espanha

Marrocos 0 (3) x (0) 0 Espanha

Destaques da campanha

Gavi se tornou o jogador mais jovem a marcar pela Espanha em Copas do Mundo. Pedri comandou o meio-campo com maturidade impressionante, enquanto Ferran Torres terminou o torneio como um dos artilheiros da equipe.

A eliminação para Marrocos, entretanto, reforçou uma crítica recorrente à seleção espanhola nos últimos anos: o grande volume de posse de bola nem sempre se converte em eficiência ofensiva nos momentos decisivos.