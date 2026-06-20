‘Desde que você morreu, eu sou só um vazio’: A emocionante carta de Yan Diomande para a irmã

Astro da Costa do Marfim, de 19 anos, perdeu a irmã Roxanne, de 15 anos, em 2025; ela morreu após ir a uma festa

Yan Diomande, de 19 anos e astro da Costa do Marfim, chamou atenção nas redes socias nesta semana após compartilhar uma carta direcionamenta da sua irmã Roxanne. A publicação foi feita pelo jornal “The Players Tribune”. A jovem morreu em 2025. Segundo relatado pelo atleta, a jovem de 15 anos tinha ido a uma festa e alguém colocou uma substância na bebiba dela e ela nunca mais acordo. A notícia foi recebida pelo jogador por meio de uma ligação por telefone.

“Você sempre dizia que eu poderia ser melhor que Cristiano. Se eu o vir lá, vou dizer olá por você.”, escreve o atleta em uma das parte. “Vou fazer o que você previu, eu juro. Antes mesmo de eu ter chuteiras de verdade, você dizia para todo mundo: “Meu irmão vai ser o melhor do mundo.”, acrescenta. “Vou provar que você estava certa, ou vou morrer tentando.”, finaliza.

Diomande, camisa 11 da Seleção da Costa do Marfim, nasceu em Abidjã, capital do país, e atualmente joga no RB Leipzig, entretanto, começou sua carreira no Leganés. Ele foi eleito o melhor jogador da partida contra o Equador, que terminou com a vitoria dos marfinenses por 1 a 0.

Confira na íntegra a carta

Lembra quando alguém comprou uma camisa falsa do United para mim, e eu escrevi “Ronaldo 7” nas costas com um canetão preto? A gente não sabia o que era rico ou pobre. A gente só conhecia a felicidade. Lembra das 25 pessoas dormindo em uma casa só lá em Abidjan? A mãe queria assistir às novelas dela. Todo mundo queria assistir filmes.

Lembra como eu sempre fingia que estava dormindo e depois ia para a sala da TV depois da meia-noite? Eu colocava a TV bem baixinha. Tipo, só duas barrinhas de volume. Eu assistia futebol no escuro e sonhava. Lembra quando os adultos me viram jogando futebol na terra e me deram o apelido de “Roberto Carlos” por causa da força com que eu chutava?

E lembra como eu ficava secretamente com tanta raiva disso, porque o CR7 era o meu ídolo? Lembra quando eu fui jogar tão longe de casa? Eu tinha 9 anos. Inter Foot Sud Comoé, lá perto da fronteira com Gana. Só um garotinho sozinho. Não sei se algum dia te contei essa história, mas eu e as outras crianças costumávamos ir até a vila e roubar batatas porque estávamos com muita fome.

A gente fazia um “assalto a banco”. Duas crianças distraíam o dono da loja, e outras 18 saíam correndo com duas batatas. Elas nem eram boas. Mas tinham um gosto incrível. Hahahah. Até hoje é minha coisa favorita para comer. Batatas cozidas com um pouco de óleo. Isso me lembra daqueles tempos. Lembra quando ganhei minhas primeiras chuteiras de verdade, e eu dormia com elas?

Crescendo, eu sempre jogava com aquelas sandálias brancas de plástico. Mesmo quando volto para casa agora, ainda jogo com elas. É a nossa tradição. Lembra quando eu voltava para casa, e você dizia aos meus amigos do bairro: “Por que vocês pararam de treinar? Yan não vai comprar carros para vocês. Vocês precisam continuar trabalhando.” Você tinha 10 anos, e já era minha agente. Lembra como a gente sentava e sonhava em se mudar para a França?

Como a gente iria fazer compras, ter nosso próprio apartamento, e eu seria um jogador rico, com carros e uma casa grande, e você não precisaria se preocupar com nada. Você era a pessoa que sempre acreditou que eu poderia ser o próximo Cristiano, quando todos os outros riam. Lembra quando eu me mudei para os Estados Unidos para fazer o ensino médio, aos 15 anos, e senti tanta saudade de casa? Durante meses eu não entendia o que ninguém dizia. Me colocaram sentado ao lado de um garoto francês, e ele tentava traduzir tudo o que a professora falava.

Lembra quando eu te liguei dizendo: “Você não vai acreditar, as crianças aqui discutem com os professores.” Lá em casa, você sabe, a gente nem ousaria piscar para os mais velhos. Lembra quando eu não conseguia acreditar que os meninos fumavam depois da escola? Você costumava dizer que parecia que eu estava em uma série de TV americana.

Lembra quando me levaram para fazer testes no Bournemouth? No Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Eze e Olise chegaram até mim depois de um treino e disseram: “Ei, garoto, você é muito bom.”… mas, mesmo assim, não me contrataram. Até os times B da MLS não me quiseram. Eu nem sabia o motivo. Eles nunca me deram uma razão.