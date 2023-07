Peru responde Luxemburgo e tranquiliza Corinthians sobre surto de Guillain-Barré: ‘A preocupação deve ser o Universitario’

Treinador corintiano mostrou preocupação com viagem ao país, que vive uma epidemia da doença, uma infecção bacteriana que pode provocar paralisia em casos graves

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vanderlei Luxemburgo está em sua terceira passagem pelo Corinthians



Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, demonstrou preocupação com o jogo de volta contra o Universitario, marcado para a próxima terça-feira, 18, em Lima, pela repescagem da Copa Sul-Americana. O motivo? Um surto da Síndrome Guillain-Barré, infecção bacteriana e viral aguda que pode provocar paralisia em casos graves. “O Peru é coirmão. Já fui diversas vezes ali, muito agradável. Mas, independentemente do país, um surto é um surto. Qualquer país com isso, se há decreto, tem que ser respeitado. Nós não somos cobaias. Cancelaram a ida dos profissionais da imprensa. Quem é o responsável por nós viajarmos lá e nos contaminarmos? Quem permitiu o jogo? Há um decreto federal do Ministério da Saúde e isso precisa ser respeitado. É um problema muito sério”, disse o treinador, após a vitória sobre os peruanos por 1 a 0, em São Paulo. Nesta sexta-feira, 14, porém o governo peruano tratou de tranquilizar o técnico, afirmando que não há motivo para preocupação, pois a condição não é transmissível entre pessoas.

“Diante das declarações do técnico do Corinthians, do Brasil, Vanderlei Luxemburgo, de que jogar no Peru é um risco devido a casos de síndrome de Guillain-Barré, o Ministério da Saúde (Minsa) especifica o seguinte: A síndrome de Guillain Barré (GBS) não é transmitida de pessoa para pessoa, portanto os jogadores do clube brasileiro não correm risco de contágio em nosso país. Esta doença é uma condição rara em que o próprio sistema imunológico do paciente ataca os nervos periféricos”, diz o texto emitido pelo Ministério da Saúde local. Na arte utilizada para as redes sociais, chamou atenção a frase: “A preocupação deve ser com o Universitario”. O rival do Timão, vale lembrar, é o clube com mais torcedores no Peru e contará com um estádio lotado para reverter a desvantagem.