República Tcheca x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
República Tcheca e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45, pela Liga das Nações da UEFA.
Na reta final da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27, Espanha e Tchéquia vivem cenários completamente opostos no Grupo A3, onde se enfrentam nesta quinta-feira (12), em Praga, pela penúltima rodada. A seleção espanhola lidera a chave com 100% de aproveitamento (12 pontos em quatro jogos), já está matematicamente classificada para as quartas de final e briga agora pela primeira colocação geral do grupo contra a Inglaterra (9 pontos). Por outro lado, a Tchéquia amarga a lanterna sem nenhum ponto conquistado após quatro derrotas seguidas, não tem mais chances de avançar ao mata-mata e luta apenas para evitar o rebaixamento direto à Liga B — precisando somar pontos nas duas rodadas finais para tentar ultrapassar a Croácia (3 pontos) e disputar, ao menos, a repescagem de permanência.
Onde assistir República Tcheca x Espanha ao vivo
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