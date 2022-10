Revista elege Messi como melhor jogador de todos os tempos; Pelé é quarto, atrás de Maradona e Cristiano Ronaldo

Ranking da FourFourTwo foi divulgado nesta segunda-feira, 10, e traz Ronaldo na 10ª posição; outros 15 brasileiros aparecem entre as 100 primeiras posições

A revista especializada em esportes “FourFourTwo” polemizou ao eleger Lionel Messi como melhor jogador de futebol de todos os tempos, superando Diego Maradona e Pelé. O ranking foi divulgado nesta segunda-feira, 10, e elenca os 100 maiores atletas do esporte. Maradona vem logo atrás de Messi, ocupando a segunda posição do ranking. O português Cristiano Ronaldo fecha o top 3 sem a presença de Pelé, que ficou apenas na quarta posição. O top 10 também reúne grandes lendas do futebol mundial, como Zinedine Zidane, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer e Ferenc Puskás. O atacante brasileiro Ronaldo, fecha o topo da lista, ocupando a 10ª colocação. No último ranking divulgado pela revista em 2017, Maradona ocupou o topo da lista, com Messi em 2º e Pelé em 3º. Além de Pelé e Ronaldo, o Brasil tem 15 jogadores no ranking, sendo eles: Kaká (98º), Djalma Santos (95º), Roberto Carlos (90º), Cafu (76º), Dani Alves (73º), Jairzinho (53º), Nilton Santos (50º), Rivellino (47º), Didi (46º), Socrates (29º), Ronaldinho (26º), Carlos Alberto (25º), Romário (18º), Garrincha (15º) e Zico (14º).