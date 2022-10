Botafogo marca no fim e vence São Paulo e sobe na tabela do Brasileirão 

Através de uma penalidade polêmica, o Glorioso fez com Tiquinho Soares e entrou na zona de classificação para a próxima Libertadores

Foto: VICTOR MONTEIRO /W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Alisson e Marçal disputam bola em São Paulo x Botafogo



O Botafogo conquistou um importante resultado na tarde deste domingo, 9, ao derrotar o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbi, em confronto válido 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Sob forte chuva, os dois times sofreram com as condições do gramado e fizeram uma partida com poucas chances claras. Já no final, no entanto, o árbitro Jean Pierre assinalou uma penalidade a favor do Glorioso com intervenção do VAR – o juiz viu puxão de Léo em Tchê Tchê, expulsando o zagueiro do Tricolor e revoltando os são-paulinos. Na cobrança, Tiquinho Soares deslocou Felipe Alves e fez a festa dos botafoguenses. Com o resultado, o time de Rogério Ceni segue com 40 pontos e cai para a 11ª posição. A equipe carioca, por sua vez, vai aos 43 pontos e assume o oitavo lugar, colocação que deve render uma vaga na fase preliminar da próxima Libertadores da América. O América-MG, no entanto, pode reassumir a posição no decorrer da rodada.