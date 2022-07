Richarlison deixa o Everton e é anunciado como novo reforço do Tottenham; veja valores

O ‘Pombo’, como é conhecido, fez 152 jogos com a camisa dos Toffes, marcando 53 gols e sendo peça-chave na permanência no time na elite do futebol inglês na última temporada

EFE/EPA/Cath Ivill Richarlison vestiu as cores do Everton por quatro temporadas



O Tottenham anunciou na manhã desta sexta-feira, 1º, a contratação do atacante Richarlison, que defendeu o Everton nos últimos quatro anos. Em comunicado, os Spurs informaram que o brasileiro assinou vínculo válido até junho de 2027, ou seja, por cinco temporadas. Apesar dos clubes não divulgarem os valores da negociação, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado na janela de transferências da Europa, apurou que , o time londrino pagou cerca de 50 milhões de libras (R$ 318 milhões). Além disso, o acordo envolveria 10 milhões de dólares adicionais (R$ 63 milhões) em bônus futuros.

O “Pombo”, como é conhecido, fez 152 jogos com a camisa do Everton, marcando 53 gols e sendo peça-chave na permanência no time na elite do futebol inglês na última temporada. Através das redes sociais, Richarlison se despediu do clube. “É muito difícil dizer adeus a um lugar que se tornou minha casa; fãs que me acolheram como se eu fosse um deles; e um clube que me tratou gentilmente e me ajudou a desenvolver meu senso de comunidade e empatia. Nem todo o amor que tenho é suficiente para agradecer. Amo vocês!”, declarou o atacante, que agora terá a companhia de grandes estrelas, como Harry Kane, Son, Ivan Perisic e Lucas Moura – esse último é seu compatriota.

Richarlison também terá a oportunidade de jogar a sua primeira edição de Liga dos Campeões da Europa – o Tottenham conseguiu a classificação para a fase de grupos do principal torneio do continente. Nascido em Nova Venécia, interior do Espírito Santos, o atacante surgiu para o futebol no América-MG e despontou nacionalmente no Fluminense. Após boas atuações no futebol brasileiro, o jogador foi contratado pelo Watford. Brilhando em sua primeira temporada na Inglaterra, ele rapidamente migrou para o Everton, onde tornou-se um ídolo. Agora, ele vive a expectativa de continuar evoluindo na carreira no Tottenham e de disputar a Copa do Mundo de 2022 na seleção brasileira.