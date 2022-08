Richarlison rebate crítica de ídolo do Liverpool por fazer embaixadinhas: ‘Chora mais’

O ‘Pombo’ não gostou do comentário do alemão Didi Hamann sobre sua jogada de efeito na vitória contra o Nottigham Forest

Reprotução/Twitter/@SpursOfficial Richarlison foi contratado pelo Tottenham recentemente



Recém-contratado pelo Tottenham, Richarlison se destacou na vitória por 2 a 0 sobre o Nottigham Forest, no último domingo, 28, ao dar uma assistência para Harry Kane, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês 2022/23. O “Pombo”, no entanto, causou repercussão por um outro lance inusitado. Já no final da partida, o atacante fez algumas embaixadinhas, sendo derrubado por uma adversário na sequência. Para muitos comentaristas e torcedores ingleses, o brasileiro tentou debochar do rival e adotou uma conduta antiprofissional. Quem compartilho dessa opinião foi Dietmar Hamann, ex-jogador alemão e ídolo do Liverpool. Através do Twitter, ele disparou contra o atleta da Canarinho. “Nada a ver com exibicionismo. Deveria ter sido amarelo por conduta antidesportiva e recomeçado com cobrança de falta para Forest”, comentou. Na mesma rede social, Richarlison rebateu o ex-atleta com duas palavras: “Chora mais”. Até o momento, Didi Hamann não retrucou o jogador dos Spurs. Revelado pelo Bayern de Munique, o volante teve uma carreira de sucesso, sendo campeão da Liga dos Campeões com os Reds (2004/2005) e disputando duas Copas do Mundo – ele foi vice para o Brasil no Mundial de 2002.