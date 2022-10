Rio de Janeiro e São Paulo receberão eventos da Fifa durante a Copa do Mundo

Copacabana e Vale do Anhangabaú abrigarão as chamadas Fifa Fan Fests durante o torneio; outras quatro cidades fora do Qatar também receberão os fãs

Fifa/Divulgação Eventos são tradicionais durante a Copa e reúnem milhares de fãs



A Fifa anunciou quais cidades irão receber o Fifa Fan Fest durante a Copa do Mundo em 2022, que será disputada no Qatar. Dentre as cidades escolhidas pela entidade máxima do futebol estão Rio de Janeiro e São Paulo, que serão as únicas cidades sul-americanas que contarão com os eventos. Os eventos serão realizados em Copacabana e no Vale do Anhangabaú. Outra cidade que terá eventos da Fifa será Doha, capital do Qatar. Além delas, Londres, no Reino Unido, Cidade do México, no México, Seul, na Coreia do Sul, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também sediarão as Fan Fests durante determinados jogos do mundial. Os eventos serão realizados a partir da primeira partida da Copa, entre Equador e Catar, no dia 20 de novembro. O acesso geral para os eventos será gratuito ou com custo mínimo, enquanto que as áreas VIP só poderão ser acessadas mediante pagamento.