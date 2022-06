Rival do Corinthians na Libertadores, Boca Juniors afasta Benedetto por indisciplina 

Segundo as emissoras da Argentina, o atacante foi visto na madrugada de domingo, 5, em uma boate portenha

Divulgação CABJ Dario Benedetto durante partida entre Boca Juniors e River Plate



A alta cúpula do Corinthians irá se reunir nesta quarta-feira, 8, para discutir a situação de Jô, que foi flagrado em um pagode durante a derrota para o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão, por outro lado, não é o único com problemas extracampo na América do Sul. Rival do Alvinegro paulista nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Boca Juniors afastou o atacante Darío Benedetto e o zagueiro Marcos Rojo por indisciplina e arrogância. De acordo com a imprensa local, ambos foram punidos pelo treinador Sebastián Battaglia e sequer viajaram com a equipe para La Rioja, onde o Boca enfrenta o Ferro Carril Oeste pela Copa Argentina.

Segundo as emissoras da Argentina, Benedetto foi visto na madrugada de domingo, 5, em uma boate portenha no aniversário de Iván Marcone, volante que foi seu companheiro no Boca e no Elche, da Espanha. A punição aos jogadores chamam atenção já que ambos são dois dos mais experientes do time, com passagens pela Europa e outros continentes. Apesar de não ter previsão para voltar, o centroavante e o defensor devem ser reintegrados a tempo de enfrentar o Corinthians. O primeiro jogo, que acontecerá na Neo Química Arena, acontecerá no dia 28 de junho, enquanto o duelo derradeiro está marcado para 5 de julho.