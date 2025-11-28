Roberto Carlos elege Beckham como o melhor dos ‘galácticos’ no Real Madrid

Um dos maiores nomes da história do Real Madrid em todos os tempos, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos continua ligado ao clube mesmo após a aposentadoria dos campos. Embaixador do gigante espanhol, ele agora viaja pelo mundo para reforçar a marca da agremiação e também tem contato com as categorias inferiores a fim reforçar a identidade vencedora que impera no clube. Integrante de um elenco estelar, o brasileiro elegeu o melhor de toda geração de “galácticos” daquele plantel que fez parte: David Beckham.

“Era o melhor de todos. Zidane era de primeira linha, magnífico, mas David era o melhor nos treinos e nos jogos. Nunca falhava, era puro coração. Era o mais consistente”, afirmou o lateral-esquerdo revelado pelo União São João de Araras, em entrevista ao jornal Ás, da Espanha. Em um grupo que tinha craques de primeira grandeza como Ronaldo Fenômeno, Figo, Zidane e até mesmo Roberto Carlos, Beckham se destacou, na opinião do defensor brasileiro, pelo seu senso de solidariedade e amizade aos companheiros.

“O Beckham não jogava por nenhum clube, jogava pelos amigos, pelo Real Madrid, para vencer. Ele sempre pensava na equipe, enquanto os outros pensavam em si mesmos”, comentou Roberto Carlos ao traçar o perfil do companheiro. Apesar da sua clara preferência pelo meia inglês, o jogador brasileiro também deu espaço para falar das qualidades de nomes como Zidane e Ronaldo. “Tudo o que o Zidane fazia era um espetáculo. Era um bailarino. Era diferente e eu convivia com ele todos os dias”.

Sobre o Fenômeno, os elogios foram acompanhados de uma certa emoção pela proximidade que tiveram ao longo do tempo no futebol “Crescemos juntos, é difícil falar sobre ele. Vi suas alegrias e tristezas com as lesões. Foi melhor jogador de nossa era. Mesmo quando estava um pouco acima do peso, era o melhor.” Por fim, o ex-atleta que fez história com a camisa do Palmeiras falou também sobre o momento da seleção brasileira, que está sendo comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. “Ele sabe se adaptar a qualquer clube ou seleção. O Brasil, com Ancelotti, pode fazer uma grande Copa do Mundo”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo