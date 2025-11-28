Filipe Luís exalta fase goleadora de Bruno Henrique: ‘Sempre acreditei nele’

Atacante soma 6 gols em 6 jogos disputados neste mês de novembro

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo se prepara para enfrentar o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Libertadores, e alguns atletas rubro-negros chegam em alta para a decisão, entre eles, Bruno Henrique



O Flamengo se prepara para enfrentar o Palmeiras, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Libertadores, e alguns atletas rubro-negros chegam em alta para a decisão. Entre eles, Bruno Henrique foi um dos destaques comentados por Filipe Luís na última entrevista coletiva. O atacante soma 6 gols em 6 jogos disputados neste mês de novembro e o técnico exaltou a fase do jogador: “Eu sempre acreditei nele. Muitas vezes, as fases do jogador geram duvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, histórico desse clube. Está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para grande final.”

Além disso, o treinador respondeu sobre o que seu time precisa melhorar para a final contra o Palmeiras: “Todo jogo deixa um caminho, uma guia para entendermos o que precisamos melhorar, individualmente e em vários setores. Todas elas deixaram alguns detalhes. Jogamos – contra o Fluminense, contra o Sport e hoje – com uma equipe bem mexida, bem alternativa. Não é simples os jogadores que não jogam juntos, por mais que sejam muito bons, corresponderem ao mesmo nível dos que vêm jogando com mais sequência. Entendemos o que aconteceu dentro do Fla-Flu e recuperamos o nível já contra o Bragantino. Hoje, mesmo com uma equipe alternativa, a equipe conseguiu entender bem a forma de atacar e esperar os momentos certos. Em nenhum momento vi o time ansioso como vi contra o Fluminense.”

Por fim, Filipe Luís comentou o que espera da decisão e de como está seu emocional antes do confronto: “Nesse momento, a única coisa é preparar esse jogo da melhor maneira possível para os jogadores e dar o caminho muito claro para eles, do que precisam fazer em campo para tentar vencer. O “pode” não é o “fez”. Ainda falta muito. A única coisa que penso é: você me perguntou como estou mentalmente, estou mais feliz do que nunca, fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. O difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que estamos agora. É um privilégio viver essas duas finais que virão pela frente.”