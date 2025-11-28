Quem é melhor, Flamengo ou Palmeiras? Confira o ‘Cara a Cara’ do Bate-Pronto para a final da Libertadores
Os dois melhores times do Brasil decidem o título continental neste sábado (29), em Lima; comentaristas da Jovem Pan compararam as prováveis escalações
Em reedição da final de 2021, Palmeiras e Flamengo decidem a Libertadores de 2025 neste sábado, em Lima, no Peru, a partir das 18h (horário de Brasília). Após quatro anos desde a primeira decisão continental entre as equipes, os rivais se reencontram com perfis completamente diferentes. Se em 2021, na final disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras levou a melhor após 120 minutos com gol de Deyverson, o cenário para 2025 apresenta novos protagonistas. Para aquecer a decisão, a bancada do programa Bate-Pronto, da Jovem Pan Esportes, realizou o tradicional “Cara a Cara”, comparando jogador por jogador das prováveis escalações.
O resultado final apontou uma vantagem para o Flamengo, que dominou o setor defensivo e a disputa de treinadores, enquanto o Palmeiras levou a melhor no ataque. O placar final (considerando os 11 jogadores + técnico) foi de 8 a 4 para o Rubro-Negro. Confira abaixo o detalhamento dos votos da bancada formada por Thiago Asmar (Pilhado), Mauro Cezar Pereira, Vampeta, Flávio Prado e Raí Monteiro.
Goleiro: Carlos Miguel (PAL) x Rossi (FLA)
Unanimidade para o goleiro rubro-negro, destacado pela experiência e fase atual.
- Votos em Rossi: Pilhado, Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Rossi (Flamengo)
Lateral-Direito: Khellven (PAL) x Varela (FLA)
Mais uma unanimidade para a defesa do Flamengo.
- Votos em Varela: Pilhado, Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Varela (Flamengo)
Zagueiro: Gustavo Gómez (PAL) x Léo Pereira (FLA)
Apesar da história de Gómez, o momento de Léo Pereira pesou para todos os comentaristas.
- Votos em Léo Pereira: Pilhado, Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Léo Pereira (Flamengo)
Zagueiro: Murilo (PAL) x Danilo/Léo Ortiz (FLA)
Houve um debate sobre quem jogaria pelo Flamengo. Assumindo a provável titularidade de Danilo (devido à falta de ritmo de Léo Ortiz), a disputa foi acirrada.
- Votos em Danilo: Pilhado, Mauro Cezar e Raí.
- Votos em Murilo: Vampeta e Flávio Prado.
- Vencedor: Danilo (Flamengo)
Lateral-Esquerdo: Piquerez (PAL) x Alex Sandro (FLA)
O primeiro ponto do Palmeiras veio em uma disputa apertada na lateral esquerda.
- Votos em Piquerez: Pilhado, Flávio Prado e Raí.
- Votos em Alex Sandro: Mauro Cezar e Vampeta.
- Vencedor: Piquerez (Palmeiras)
Volante: Bruno Fuchs (PAL) x Pulgar (FLA)
Com Bruno Fuchs jogando improvisado na função, o chileno do Flamengo venceu com facilidade.
- Votos em Pulgar: Pilhado, Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Pulgar (Flamengo)
Volante: Andreas Pereira (PAL) x Jorginho (FLA)
Apesar da provocação de Flávio Prado, dizendo que Andreas fará um gol, Jorginho foi eleito o melhor jogador da posição por todos.
- Votos em Jorginho: Pilhado, Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Jorginho (Flamengo)
Meia: Allan (PAL) x Carrascal (FLA)
O Palmeiras garantiu seu segundo ponto com unanimidade. Allan foi exaltado, enquanto Carrascal foi criticado por excesso de “firulas”.
- Votos em Allan: Pilhado, Mauro Cezar, Flávio Prado e Raí.
- Voto em Carrascal: Vampeta
- Vencedor: Allan (Palmeiras)
Meia: Raphael Veiga (PAL) x Arrascaeta (FLA)
No duelo dos craques, o uruguaio levou a melhor, sendo considerado o “jogador da temporada”.
- Votos em Arrascaeta: Pilhado, Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Arrascaeta (Flamengo)
Atacante: Flaco López (PAL) x Cebolinha (FLA)
O ataque palmeirense começou a virar o jogo nas comparações individuais. Pilhado chegou a apostar que comeria uma cebola crua caso Cebolinha decidisse a final.
- Votos em Flaco López: Pilhado, Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Flaco López (Palmeiras)
Atacante: Vitor Roque (PAL) x Bruno Henrique (FLA)
A fase recente pesou a favor do jovem atacante do Palmeiras contra o ídolo rubro-negro.
- Votos em Vitor Roque: Pilhado, Vampeta, Mauro Cezar, Flávio Prado e Raí.
- Vencedor: Vitor Roque (Palmeiras)
Técnico: Abel Ferreira (PAL) x Filipe Luís (FLA)
A maior surpresa do quadro. O novato Filipe Luís venceu o multicampeão Abel Ferreira, com a bancada justificando a escolha pelo estilo de jogo mais propositivo do flamenguista e o momento ruim do português.
- Votos em Filipe Luís: Mauro Cezar, Vampeta, Flávio Prado e Raí.
- Voto em Abel Ferreira: Pilhado.
- Vencedor: Filipe Luís (Flamengo)
Assista à definição do “Cara a Cara” no Bate-Pronto:
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.