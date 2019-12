Roberto Firmino nega menosprezo do Liverpool ao Mundial e elogia Flamengo

Divulgação/Fifa Roberto Firmino marcou para o Liverpool diante do Flamengo



O atacante Roberto Firmino, eleito o melhor em campo na final do Campeonato Mundial de Clubes, em que o Liverpool derrotou o Flamengo por 1 a 0, na prorrogação, destacou a conquista e a garantiu que não houve menosprezo ao torneio disputado no Catar.

“Claro que queríamos o título. Nosso time mostrou que mereceu, e é uma sensação ótima ganhar mais um título, um mundial, que foi fruto do nosso trabalho da ‘Champions’. Não foi fácil, porque o Flamengo é uma equipe madura, vinha de boa temporada. Fico muito feliz com a vitória”, disse o autor do gol da decisão, em entrevista coletiva.

Roberto Firmino, que balançou a rede aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação, destacou o desempenho do campeão da Taça Libertadores, que termina a competição no Catar como vice-campeão.

“Foi um grande jogo. O Flamengo se portou bem, jogou de igual para igual. Vem fazendo um belo trabalho, com o técnico Jorge Jesus. Se portaram bem, mas a gente queria ganhar e mostrou mais uma vez que nosso time vem amadurecendo”, destacou.

*Com informações da EFE