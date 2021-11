Roberto Mancini promete Itália na Copa de 2022: ‘Talvez a gente até ganhe’

Mesmo após a seleção italiana terminar na segunda posição das Eliminatórias e ir para a repescagem, o treinador esbanjou otimismo quanto a uma classificação para o Mundial do Catar

EFE/EPA/ETTORE FERRARI Roberto Mancini garantiu que a Itália estará na Copa do Mundo de 2022



Roberto Mancini não demonstrou preocupação com o fato da Itália ter que disputar a repescagem das Eliminatórias da Europa da Copa do Mundo de 2022 após terminar na segunda posição, atrás da Suíça, que garantiu vaga no Mundial do Catar. Em entrevista coletiva, o treinador não falou apenas na classificação para o torneio, mas também no pentacampeonato. “Precisamos do máximo de tranquilidade até março (data da repescagem). Mas estou muito confiante para os playoffs. Vamos nos recuperar e nos classificaremos para a Copa do Mundo. Talvez até ganhemos a final de Copa”, esbanjou otimismo o treinador.

A seleção italiana não foi para a Copa de 2018, na Rússia, após ficar em segundo nas eliminatórias (a Espanha ganhou a chave) e cair na repescagem diante da Suécia, perdendo fora e empatando em casa. Agora luta para não perder seu quarto Mundial da história. “Era um grupo que a gente deveria ter encerrado antes. Disse aos jogadores que agora não podemos fazer mais nada, temos de jogar as partidas em março e vamos estar preparados”, lamentou Mancini. “A partida contra a Bulgária, em setembro, essas duas rodadas.. Poderíamos ter vencido facilmente (a chave), mas também devemos considerar que, nos dois jogos contra a Suíça, perdemos pênaltis (0 a 0 e 1 a 1)”, analisou. “Devemos reencontrar o que fizemos de especial. E, se conseguimos oportunidades, devemos marcar, senão certamente teremos dificuldades.”

Ao contrário de outras edições, a repescagem desta vez na Europa é com grupos. A Itália estará ao lado de outros três rivais. Serão semifinais e finais em jogo único. Atual campeã da Europa, a equipe pode ser uma das cabeças de chave, o que garantiria os duelos como mandante. Vale lembrar que, a partir de março do ano que vem, 12 seleções disputam 3 vagas na repescagem – Itália, Portugal, Suécia, Escócia, Rússia, Macedônia do Norte e Polônia estão nesta condição. Os outros serão definidos no decorrer da rodada das Eliminatórias.