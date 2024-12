Rodri é eleito o melhor jogador do mundo pelo The Guardian

Norueguês Erling Haaland, também do City, ocupou a segunda posição, enquanto Vinícius Júnior, do Real Madrid, ficou em terceiro lugar

FRANCK FIFE / AFP Vinícius Júnior foi reconhecido como o melhor jogador do mundo pelo jornal espanhol Marca



O jornal britânico The Guardian colocou Rodri, jogador do Manchester City, como o melhor atleta do mundo em sua recente eleição. A votação envolveu 197 jurados, entre os quais estavam os brasileiros Juninho Pernambucano, Caio Ribeiro, Miranda e Bebeto. Na votação do The Guardian, Rodri se destacou, mas Vinícius Júnior foi reconhecido como o melhor jogador do mundo pelo jornal espanhol Marca, onde Rodri ficou em terceiro, atrás de Bellingham.

Além dos três primeiros colocados, a lista do The Guardian incluiu outros jogadores brasileiros. Raphinha foi classificado em 25º lugar, enquanto Rodrygo ficou em 31º. Ederson, Gabriel Magalhães, Alisson e Savinho também foram mencionados, ocupando as posições 50º, 57º, 79º e 94º, respectivamente.

