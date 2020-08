Grêmio acerta venda de Everton Cebolinha ao Benfica; saiba o valor da negociação

O atacante de 24 anos viajará a Portugal até segunda-feira, 10, para assinar contrato de pelo menos quatro anos e ser apresentado pela equipe que, agora, é comandada por Jorge Jesus

O Grêmio definiu nesta sexta-feira, 07, a venda de Everton Cebolinha ao Benfica. A transferência foi sacramentada após novas reuniões realizadas nesta tarde, e já se sabe que o atacante não participará do jogo contra o Fluminense, no próximo domingo, 09, às 19h, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele viajará a Portugal até segunda-feira, 10, para assinar contrato de pelo menos quatro anos e ser apresentado pela equipe que, agora, é comandada por Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo. O clube de Lisboa tem o objetivo de voltar a disputar o título da Liga dos Campeões da Europa nas próximas temporadas.

Os valores da negociação não foram oficialmente revelados, mas a transferência movimentará, inicialmente, 22 milhões de euros (R$ 140,6 milhões na cotação atual). A quantia poderá ficar ainda maior a partir de bônus estabelecidos em contrato que serão ativados de acordo com o aproveitamento do atleta no novo país e, também, a partir da correção monetária das parcelas, que serão diluídas em três anos.

Imagina-se que o preço total da venda pode alcançar os 24 milhões de euros (R$ 153,3 milhões na cotação atual). Além disso, também se definiu que o Grêmio ficará com 15% sobre a valorização do jogador em uma segunda venda. Isto significa que, se Cebolinha for negociado por um preço maior ao que o Benfica pagou ao Tricolor agora, o clube brasileiro terá direito a 15% da diferença.

Substituto de Neymar na Seleção Brasileira que faturou a Copa América no ano passado, Everton, de 24 anos, deixa o Grêmio com 69 gols em 274 partidas e seis títulos: Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018 e 2019) e Recopa Gaúcha (2019). Na atual temporada, o atacante, que chegou a conversar com Jorge Jesus por telefone nos últimos dias, anotou três gols em 14 jogos.