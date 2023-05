Rodrygo, do Real Madrid, tem casa roubada durante a final da Copa do Rei 

Enquanto disputava a decisão em Sevilha, o ‘Rayo’ sofria um furto em sua residência localizada no município de Alcobendas, a cerca de meia hora de carro da cidade de Madri

EFE/ Jose Manuel Vidal Rodrygo durante final entre Real Madrid e Osasuna



Rodrygo foi o grande destaque do Real Madrid na vitória sobre o Osasuna, no último sábado, 6, pela decisão da Copa do Rei. Autor de dois gols, o atacante foi fundamental para a conquista do 20º troféu dos madrilenos no torneio. Porém, nem só de notícias positivas o brasileiro viveu nas últimas horas. Enquanto disputava a final em Sevilha, o “Rayo” sofria um furto em sua casa. De acordo com a “EFE”, a residência localizada no bairro La Moraleja, no município de Alcobendas, a cerca de meia hora de carro da cidade de Madri, foi roubada entre sábado e domingo. De acordo com a matéria, foi um funcionário da segurança privada quem alertou a polícia, que constatou que várias partes da casa estavam visivelmente reviradas e coletou pistas. Ainda não se sabe o que foi levado pelos criminosos.