Rodrygo, Renan Lodi e Haaland entram na seleção das revelações da Champions

EFE/JuanJo Martín Rodrygo está se destacando com a camisa do Real Madrid



A Uefa divulgou nesta segunda-feira (30) a seleção das revelações da Champions League 2019/20. Rodrygo, do Real Madrid, e Renan Lodi, do Atlético de Madri, são os dois brasileiros que integram a lista da entidade. Vice-artilheiro do torneio até o momento, a joia Erling Haaland, contratado pelo Borussia Dortmund, também foi lembrado.

Ex-Santos, Rodrygo está surpreendendo na sua primeira fase de grupos da Liga dos Campeões. Em quatro partidas realizadas pela equipe Merengue, o atacante foi às redes 4 vezes e deu 2 assistências. Sua grande atuação aconteceu diante do Galatasaray, no Santiago Bernabéu, quando anotou um hat-trick.

Já Renan Lodi, atleta formado na base do Athletico-PR, ganhou a titularidade no Atlético de Madri rapidamente e vem demonstrando apresentações convincentes. No torneio continental, ele participou de todas as partidas, ganhando notoriedade ao dar assistência para o gol da vitória contra o Bayer Leverkusen, na Espanha.

Haaland, por sua vez, marcou 8 vezes com a camisa do RB Salzburg na fase de grupos – ficando atrás de Robert Lewandowski (Bayern), com 10. O centroavante, no entanto, não evitou a queda do seu time, que acabou na terceira posição da chave. Agora, ele tentará o sucesso com a camisa do Borussia Dortmund.

A escalação completa da Uefa é: Meret, do Napoli, Hakimi, do Borussia, Pavard, do Bayern de Munique, Upamecano, do RB Leipzig, e Renan Lodi; Berge, do Genk, Havertz, do Bayer Leverkusen e Dani Olmo, do Dinamo Zagreb; Rodrygo, Haaland e Lautaro.