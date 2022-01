Roma abre 3 a 1, mas Juventus vira em 11 minutos e vence fora de casa

O time mandante ainda desperdiçou um pênalti nos minutos finais e perdeu a chance de empatar a partida válida pelo Campeonato Italiano

Reprodução/ Twitter @Juventusfcpt Equipe protagonizou virada épica neste domingo, 9, contra a Roma pelo Campeonato Italiano



Em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, Roma e Juventus se enfrentaram no Estádio Olímpico da capital da Itália e protagonizaram um grande duelo. Quem levou a melhor foi a Juventus, que venceu por 4 a 3 de virada depois de marcar três gols em 11 minutos. Mkhitaryan, Abraham e Pellegrini marcaram os gols da ROma, enquanto que Dybala, Locatelli, Kulisevski e De Sciglio anotaram os tentos para a Velha Senhora. Depois que a Juventus virou o jogo, ainda houve tempo para mais emoção, já que De Ligt recebeu o segundo amarelo e foi expulso após a bola bater em sua mão dentro da área. Entretanto, Pellegrini cobrou a penalidade mal e viu Szczesny garantir a vitória da Velha Senhora. O próximo jogo da Juventus será contra a Inter de Milão na quarta-feira, 12, pela Supercopa da Itália. Já a Roma volta a campo no fim de semana para enfrentar o Cagliari pelo Campeonato Nacional.