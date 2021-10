Ronaldo Fenômeno surpreende ao escolher favorito para ganhar Bola de Ouro 

Mesmo tendo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar na disputa do prêmio, o bicampeão mundial com a seleção brasileira escolheu outro atacante

Reprodução/Instagram/@ronaldo Ronaldo Fenômeno escolheu Karim Benzema como seu favorito à Bola de Ouro



Ronaldo Fenômeno surpreendeu ao escolher seu favorito a ganhar a Bola de Ouro, tradicional premiação feita pela revista “France Football”. Mesmo tendo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar na disputa, o bicampeão mundial com a seleção brasileira afirmou nesta quinta-feira, 14, que o francês Karim Benzema merece ganhar o troféu. “Sem dúvida, meu candidato à Bola de Ouro é Benzema. O melhor atacante, joga em alto nível há 10 anos e foi campeão de tudo”, escreveu o ex-jogador, ao postar uma foto ao lado do jogador do Real Madrid e da seleção francesa, em sua conta no Instagram.

Recentemente, Benzema foi um dos destaques da França na conquista inédita da Liga das Nações da Uefa, marcando um golaço na final diante da Espanha. No Real Madrid, o atacante tornou-se protagonista desde a saída de Cristiano Ronaldo do Santiago Bernabéu, em 2019. Na semana passada, a “France Football” divulgou a lista dos 30 finalistas ao prêmio. Os selecionados foram escolhidos em votação com 180 jornalistas especializados de todo o mundo. O vencedor será conhecido em cerimônia marcada para 29 de novembro.