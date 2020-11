Ryan Giggs é preso no País de Gales suspeito de agredir a namorada

De acordo com a polícia local, Kate Greville teve ferimentos leves; o ex-jogador pagou fiança e aguardará o andamento das investigações em liberdade

EFE / EPA / Glyn Kirk / POOL Ryan Giggs é o atual técnico da seleção do País de Gales



O lendário jogador do Manchester United, Ryan Giggs, foi detido no último domingo, 01, por ter agredido a namorada Kate Greville na mansão em que mora em Worsley, no País de Gales, segundo o jornal britânico The Sun. A polícia foi acionada durante a noite e interrogou o ex-atleta de 46 anos. Um porta-voz da Polícia da Grande Manchester disse ao jornal. “A polícia foi chamada às 22h05 de domingo para relatos de distúrbios. Uma mulher na casa dos 30 anos sofreu ferimentos leves, mas não precisou de nenhum tratamento. Um homem de 46 anos foi preso por suspeita de agressão da seção 47 e agressão comum da seção 39”.

Giggs saiu sob fiança e ficará em liberdade até a conclusão das investigações. Ryan e Kate estão juntos desde 2017. Um representante do técnico da seleção galesa encaminhou um comunicado à imprensa britânica negando as acusações. “O Sr. Giggs nega todas as acusações de agressão feitas contra ele. Ele está cooperando com a polícia e continuará a auxiliá-los nas investigações em andamento”, diz a nota.

Após a revelação das acusações e a prisão, a Federação de Futebol do País de Gales informou que Ryan Giggs não comandará a equipe nos próximos três jogos da Data Fifa. Segundo comunicado da Instituição, a decisão foi tomada de comum acordo. “Nossa prioridade imediata é preparar a equipe para os próximos jogos internacionais. Robert Page, com o apoio de Ryan, vai assumir o comando das próximas três partidas contra os EUA, República da Irlanda e Finlândia, com o apoio de Albert Stuivenberg”.