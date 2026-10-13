Sabah x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Sabah e Slavia Praga se enfrentam nesta terça-feira (13), às 13h45 (horário de Brasília), em Azerbaijão, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.
O Sabah disputa sua segunda partida na fase de liga da Champions League, depois de enfrentar o Manchester United na estreia.
O Slavia Praga perdeu para o Lens por 3 a 2 na primeira rodada e tenta somar os primeiros pontos.
Onde assistir Sabah x Slavia Praga ao vivo
A partida entre Sabah e Slavia Praga será transmitida por Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).
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