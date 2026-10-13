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Sabah x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 13h45, em Azerbaijão, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

Jovem Pan

O meio-campista polonês do Slavia Praga, Wiktor Nowak (#30), o meio-campista tcheco do Slavia Praga, Michal Sadilek (#23), o atacante tcheco do Slavia Praga, Mojmir Chytil (#13), e o meio-campista tcheco do Slavia Praga, Lukas Provod, participam de um treino no Estádio Olímpico de Baku, em Baku, em 12 de outubro de 2026, na véspera da partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Sabah e Slavia Praga.
O meio-campista polonês do Slavia Praga, Wiktor Nowak (#30), o meio-campista tcheco do Slavia Praga, Michal Sadilek (#23), o atacante tcheco do Slavia Praga, Mojmir Chytil (#13), e o meio-campista tcheco do Slavia Praga, Lukas Provod, participam de um treino no Estádio Olímpico de Baku, em Baku, em 12 de outubro de 2026, na véspera da partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Sabah e Slavia Praga. Foto por GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Sabah e Slavia Praga se enfrentam nesta terça-feira (13), às 13h45 (horário de Brasília), em Azerbaijão, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

O Sabah disputa sua segunda partida na fase de liga da Champions League, depois de enfrentar o Manchester United na estreia.

O Slavia Praga perdeu para o Lens por 3 a 2 na primeira rodada e tenta somar os primeiros pontos.

Onde assistir Sabah x Slavia Praga ao vivo

A partida entre Sabah e Slavia Praga será transmitida por Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).

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