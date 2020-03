‘Sabia que esse momento iria chegar’, diz Vinícius Jr. após gol em Real Madrid x Barcelona

Juanjo Martín/EFE Vinícius Júnior brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona



Vinícius Júnior celebrou a excelente atuação na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Barcelona, neste domingo (01), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Autor do primeiro gol merengue no clássico, o brasileiro, que tem sido titular graças à lesão de Eden Hazard, disse que ‘sabia que esse momento iria chegar’.

Perguntado se a noite deste domingo foi a mais importante da sua carreira com a camisa merengue, o atacante brasileiro de 19 anos confirmou: “sim, com certeza. Eu trabalho muito, sabia que esse momento iria chegar”.

Vinícius Júnior balançou as redes ao 25min do segundo tempo. Com o jogo empatado por 0 a 0, o ex-flamenguista recebeu ótimo passe de Toni Kroos, invadiu a área pela ponta esquerda e chutou cruzado. A bola desviou em Piqué e morreu no canto direito de Ter Stegen. Na comemoração, Vini fez a famosa comemoração de Cristiano Ronaldo.

“Toni (Kroos) tem um bom passe e sempre fazemos isso no treinamento. Hoje deu certo e pude marcar”, celebrou. “Temos de seguir assim, jogando por nós e por nossa torcida, que sempre vem ao Bernabéu para ajudar”, finalizou.

A vitória não só aliviou a pressão no Real Madrid após a decepcionante derrota, de virada, para o Manchester City pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, como fez o time merengue ultrapassar o Barcelona e assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Agora, os comandados por Zinédine Zidane têm 56 pontos contra 55 dos catalães.