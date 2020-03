Que estrela! Com gol de Vinícius Júnior, Real bate Barcelona e assume liderança do Espanhol

Juanjo Martín/EFE Vinicius Junior anotou o primeiro gol da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona



Um gol de Vinícius Júnior ajudou o Real Madrid a conquistar uma fundamental vitória sobre o Barcelona, neste domingo (01), no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Sob os olhares atentos de Cristiano Ronaldo, que aproveitou o adiamento do jogo da Juventus para viajar à Espanha e assistir à partida do ex-clube, coube ao brasileiro de 19 anos abrir o caminho para o triunfo madrilenho por 2 a 0 no maior clássico do mundo.

Novamente escalado como titular por causa do desfalque de Eden Hazard, Vinícius Júnior balançou as redes ao 25min do segundo tempo. Com o jogo empatado por 0 a 0, o ex-flamenguista recebeu ótimo passe de Toni Kroos, invadiu a área pela ponta esquerda e chutou cruzado. A bola desviou em Piqué e morreu no canto direito de Ter Stegen. Na comemoração, Vini fez a famosa comemoração de Cristiano Ronaldo.

Poucos minutos depois, o brasileiro quase marcou o segundo. Após indecisão na área do Barça, o jovem recuperou a bola, passou entre Alba e Umtiti, mas foi desarmado por Ter Stegen, que evitou um golaço.

O segundo gol do Real foi anotado por Mariano Díaz, aos 46min da segunda etapa. O atacante de 26 anos, que entrara em campo um minuto antes no lugar de Karim Benzema, avançou pela direita, venceu Umtiti na corrida e chutou na saída de Ter Stegen: 2 a 0, e vitória justíssima dos donos da casa sobre o mais uma vez apático Barcelona de Lionel Messi.

A vitória não só aliviou a pressão no Real Madrid após a decepcionante derrota, de virada, para o Manchester City pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, como fez o time merengue ultrapassar o Barcelona e assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Agora, os comandados por Zinédine Zidane têm 56 pontos contra 55 dos catalães.