Saiba quando e que horas vão ser realizados os jogos das oitavas de final do Mundial de Clubes

Começa neste sábado (28) os confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes. Palmeira se Botafogo abrem os jogos, enquanto – Borussia e Monterrey fecham a primeira fase do mata-mata. Disputam uma vaga nas quartas de final às 13h. 16 equipes de dez países diferentes seguem na luta pelo título inédito do campeonato, que está sendo disputado nos Estados Unidos.

Confira as datas e horário dos jogos das oitavas de final

Sábado, 28 de junho

13h – Palmeiras x Botafogo

17h – Benfica x Chelsea

Domingo, 29 de junho

13h – PSG x Inter Miami

17h – Flamengo x Bayern de Munique

Segunda-feira, 30 de junho

16h – Inter de Milão x Fluminense

22h – Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira, 1 de julho

16h – Real Madrid x Juventus

22h – Borussia x Monterrey