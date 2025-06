Manchester City atropela Juventus e passa para as oitavas do Mundial em primeiro do Grupo G

Time italiano, que entrou com uma equipe mista, esperava empatar com o esquadrão de Pep Guardiola, que não teve dó e dominou a partida

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Doku foi o destaque ofensivo dos Citenzens, com praticamente todas as ações ofensivas passando por ele



O Manchester City bateu a Juventus nesta quinta-feira (26) pelo último jogo do Grupo G e ficou com a liderança. O time inglês venceu por 5×2 com tranquilidade. Um jogo que indicava ser muito bem calmo e cadenciado, começou agitado, com uma finalização dentro da área da Juve defendida por Di Gregorio. O empate classificava as duas equipes, com o time italiano em primeiro lugar. Aos 9 minutos, em uma bela jogada em que Jérémy Doku cortou a marcação, e finalizou no canto direito, abriu o placar para o City. Logo em seguida, após descida da Velha Senhora, na saída de tiro de meta, o goleiro brasileiro Ederson passou a bola no pé de Koopmeiners, que empatou o jogo.

Com os gols, a partida ficou bem animada, com os dois times trocando ataques. Não era o dia do zagueiro Kalulu. Em cruzamento na área, ao tentar cortar o passe, ele acabou mandando a bola para dentro do próprio gol. Com o controle da partida, o time de Pep Guardiola dominava a posse de bola e cadenciava o jogo em busca de ampliar o placar. Doku foi o destaque ofensivo dos Citenzens, com praticamente todas as ações ofensivas passando por ele. Com 40 minutos, uma chuva muito forte começou no estádio que fica em Orlando, na Florida, mas a partida não foi paralisada, como aconteceu em outros casos nesse Mundial. Ao fim do primeiro tempo a precipitação parou. Algumas defesas de Di Gregorio depois, foi encerrada a primeira etapa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O craque norueguês Erling Haaland entrou no segundo tempo, no lugar de Marmoush. Não demorou muito para a substituição fazer efeito, ele marcou com 6 minutos do segundo tempo. A postura da Juve era de tentar não tomar mais gols. Savona, zagueiro, se machucou após choque com Haaland. Phil Foden mal entrou também na partida e marcou o seu gol. Savinho também quis participar e fez um golaço de fora da área, sem chance de defesa para Di Gregorio. A Juventus descontou com Dušan Vlahović, após belo passe de Kenan Yildiz.

Como foi o jogo

Primeira grande chance do City com finalização dentro da área, defendida por Di Gregorio com o pé direito

Golaço de Doku, cortando a marcação de Kalulu, e finalizando no canto direito

Koopmeiners aproveitou o erro na saída de bola de Ederson, e empatou o jogo na sequência

Kalulu, em um lance no mínimo esquisito, acabou mandando a bola contra o próprio gol tentando cortar um cruzamento e deu a vantagem para o City.

Finalização de fora da área de Rayan Ait-Nouri, defendida mais uma vez por Di Gregorio

De fora da área, Omar Marmoush quase marcou de muito longe, mais uma defesa de Di Gregorio

SEGUNDO TEMPO

Erling Haaland, que estava no banco, entrou no segundo tempo

Finalização de Doku para fora, à direita do gol

Haaland aproveitou a bola fácil cruzada na área e ampliou o placar

Savona saiu machucado após choque com Haaland, torcendo o pé

Defesa de Ederson a queima-roupa em raro contra-ataque da Juventus, nos pés de Vlahovic

Phil Foden amplia a placar em descida do City, que jogava com muita facilidade

Golaço de Savinho, após pancada de fora da área no canto superior direito

Belo passe de Kenan Yildiz, que passou por quatro jogadores do City, para finalização de Dušan Vlahović, que descontou para a Juve

Defesa de Di Gregorio a queima-roupa, de Ryan Cherki

Gols

Jérémy Doku, Manchester City, 9 minutos do primeiro tempo

Teun Koopmeiners, Juventus, 10 minutos do primeiro tempo

Kalulu, Manchester City (CONTRA), 25 minutos do primeiro tempo

Erling Haaland, Manchester City, 6 minutos do segundo tempo

Phil Foden, Manchester City, aos 23 minutos do segundo tempo

Savinho, Manchester City, aos 30 minutos do segundo tempo

Dušan Vlahović, Juventus, aos 39 minutos do segundo tempo

Próximos jogos

Manchester City x segundo lugar do Grupo H, 30/06, às 22h

Vencedor do Grupo H x Juventus, 01/07, às 16h