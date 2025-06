Real bate Salzburg e pega Juventus nas oitavas do Mundial; Al-Hilal enfrenta o Manchester City 

Resultado desta quinta-feira (26) fez o time espanhol avançar na primeira posição, enquanto os árabes ficaram com a última vaga do Grupo H

EFE/ Andre Coelho Vinicius Jr. do Real Madrid comemora um gol nesta quinta-feira, em um partido da fase de grupos do Mundial de Clubes entre Salzburgo e Real Madrid, no estádio Lincoln Financial Field na Filadélfia



Real Madrid e Al Hilal ficaram com as vagas do Grupo H do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (26), a tradicional equipe espanhola derrotou com tranquilidade o RB Salzburg, na Filadélfia, por 3 a 0, enquanto o time saudita bateu o Pachuca, em Nashville, por 2 a 0. Com estes resultados, o Real, primeiro colocado do Grupo H com sete pontos, enfrenta a Juventus, na terça-feira, dia 1º, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Al Hilal, segundo colocado do Grupo H com cinco pontos, joga contra o Manchester City, na segunda-feira, às 22h.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Real Madrid vence RB Salzburg por 3 a 0

Como se esperava, o Real Madrid teve total domínio no início do jogo, mas sem desespero em busca do gol. O time espanhol abusou do toque de bola na tentativa de furar o bloqueio do Salzburg, que demonstrou tranquilidade, sem se afobar nos poucos momentos em que esteve no campo de ataque. Aos 40 minutos, Bellingham fez lindo lançamento para Vinícius Jr. O brasileiro encarou na corrida a zaga austríaca e bateu bonito para abrir o placar. O gol desmotivou o Salzburg e aumentou a confiança do Real, que aumentou a vantagem aos 48 minutos. Vinícius Jr. Surgiu livre na área e deu linda assistência de calcanhar para Valverde: 2 a 0.

No segundo tempo, o veterano Modric entrou no meio de campo do Real para ‘segurar’ mais a bola. O time passou a ‘pensar’ mais e em um contra-ataque iniciado com Bellingham, Gonzalo García fez o terceiro e definiu a vitória, aos 39 minutos. Daí para frente o Real diminuiu o ritmo e o Salzburg não teve forças nem mesmo para diminuir o prejuízo.

Al-Hilal vence Pachuca

Al-Hilal e Pachuca começaram no ataque, em Nashville. O técnico Simone Inzaghi gesticulou desde os primeiros minutos exigindo agressividade da equipe árabe. Os mexicanos não se intimidaram e, mesmo desclassificados, buscavam os primeiros pontos na competição. Aos poucos, a necessidade da vitória colocou o Al-Hilal no campo de ataque, mas a bem postada defesa do Pachuca conseguia evitar as tentativas árabes. Mas aos 20 minutos, em jogada individual, o ex-corintiano Malcom tentou encontrar o ângulo superior esquerdo do goleiro Jurado, mas errou. Na sequência, em linda jogada de todo o ataque, Salem Al-Dawsari mostrou categoria para encobrir Jurado e abrir o placar.

Já no segundo tempo, o jogo ficou aberto e nervoso. Um gol do Pachuca tirava o Al-Hilal das oitavas. As duas equipes tiveram grandes chances de marcar, mas a vitória ficou mesmo com o classificado time da Arábia Saudita, que ainda fez o segundo gol, com Marcos Leonardo, nos acréscimos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula