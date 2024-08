Saiba quem era Izquierdo, jogador uruguaio que morreu após passar mal durante jogo contra o São Paulo

Zagueiro no Nacional estava internado há cinco dias; ele era pai de duas filhas, marido de Selena e jogou com Luis Suárez

ETTORE CHIEREGUINI/ AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO SP - COPA LIBERTADORES 2024, SÃO PAULO X NACIONAL (URU) - ESPORTES - SP - SÃO PAULO - 22/08/2024 - COPA LIBERTADORES 2024, SÃO PAULO X NACIONAL (URU) - Calleri jogador do São Paulo disputa lance com Izquierdo jogador do Nacional (URU) durante partida no estádio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024



O zagueiro Juan Izquierdo, que morreu nesta terça-feria (27) após ficar cinco dias internado no hospital em São Paulo, depois de passar mal e desmaiar durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU pelas oitavas da Libertadores, era pai de duas filhas, marido de Selena e jogou com Luis Suárez. A filha mais nova do jogador nasceu no dia 16 de agosto, dias antes dele sofrer uma arritmia cardíaca na partida contra o tricolor. Nascido em Montevideú, Uruguai, no dia 4 de julho, ele começou a carreira no Cerro e foi promovido a equipe profissional em 2017. Foi por esse time que fez o seu primeiro gol como profissional, na goleada do Cerro por 5 a 2 sobre o Progresso. O zagueiro despertou interesse do Peñarol e defendeu um dos principais times uruguaio em 2019. Ele teve passagem pelo Montevideo Wanderers e Atlético San Luís, do México.

Voltou para o Nacional em 2022, onde jogou com Luis Suárez e foi campeão uruguaio naquele ano. O craque uruguaio prestou uma homenagem para Izquierdo após marcar um gol no final de semana pelo Inter de Miami diante do Cincinnati. Em 2023, esteve no Liverpool (URU) e voltou ao time do Nacional neste ano, onde era reserva. Izquierdo estava internado desde quinta-feira (22) quando passou mal durante o jogo das oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo e caiu desmaiado. O jogador teve piora o estado de saúde no final de semana e estava em observação no Hospital Albert Einstein, mas não resistiu e morreu. A informação foi confirmada pelo Nacional em sua conta nas redes sociais. A tragédia no Morumbi. Há 20 anos, Serginho, do São Caetano, passou mal e morreu no gramado do estádio.