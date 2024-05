Salah brilha após desentendimento com Klopp e comanda vitória do Liverpool sobre o Tottenham

Egípcio abriu o placar e deu uma assistência na vitória por 4 a 2, que manteve as chances matemáticas de título dos Reds

ADAM VAUGHAN/ EFE/EPA Salah comemora o gol que abriu o placar para o Liverpool contra o Tottenham, no Anfield



Em um jogo emocionante em Anfield, o Liverpool venceu o Tottenham por 4 a 2, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, neste domingo (5). Com um desempenho inspirado de Mohamed Salah, que marcou um gol e deu uma assistência, os Reds mantiveram vivas suas chances matemáticas de título. O jogo marcou o retorno de Salah como titular, após um desentendimento com o técnico Jürgen Klopp na última partida. O egípcio começou em grande estilo, abrindo o placar de cabeça. Robertson ampliou ainda no primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro Vicario.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na segunda etapa, Gakpo e Elliott ampliaram para o Liverpool. Richarlison descontou para o Tottenham, que ainda viu Son marcar o segundo gol dos Spurs. Com a vitória, o Liverpool chegou a 78 pontos, enquanto o Arsenal lidera com 83. I Manchester City está em segundo, com 82. O time de Pep Guardiola, no entanto, tem um jogo a menos que os concorrentes, O Liverpool já garantiu sua vaga na próxima edição da Champions League. Já o Tottenham, em quinto lugar com 60 pontos, ainda sonha com um lugar na competição, mas está sete pontos atrás do Aston Villa.