‘Se não tivéssemos contratado Griezmann, Neymar estaria no Barcelona’, diz ex-diretor

EFE / EPA / PETER POWELL Neymar celebra gol com a camisa do PSG



Eric Abidal, ex-secretário técnico do Barcelona, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o clube catalão poderia ter repatriado Neymar, do Paris Saint-Germain, em 2019, mas que o então presidente Josep Maria Bartomeu preferiu fechar com Antoine Griezmann, francês que defendia o Atlético de Madrid. “Dez dias antes do fim da janela de transferência, fui a Paris para falar com Leonardo (diretor esportivo do PSG), estava com meu CEO, e estávamos conversando sobre Neymar. Se não tivéssemos contratado Griezmann, poderíamos ter recontratado Neymar, porque o que precisávamos era um ala e quando Neymar estava em Barcelona ele foi incrível”, contou ao jornal “The Telegraph”.

Abidal, que defendeu as cores do Barcelona e conquistou diversos títulos no time, preferiu não comparar o brasileiro com o francês, mas ressaltou que a opção foi exclusivamente de Bartomeu, que sequer completou o mandato e deixou o clube em situação financeira delicada. “Não se trata de qual jogador é o melhor, era o que eu achava que era a posição que precisávamos na época. A equipe precisava de um ala de verdade, mas o presidente decidiu contratar Griezmann”, comentou.

Ainda sobre Neymar, o ex-dirigente afirmou que o processo jogador contra o clube não seria um problema para a recontratação. “Um dos argumentos contra o Neymar era que ele tinha um processo judicial contra o clube, então não era fácil. Disseram que ele teria que interromper o processo judicial se quisesse voltar. Isso não foi problema meu, porque eu não estava no clube quando a disputa aconteceu. Na minha opinião, eu poderia assinar o jogador, mas não aconteceu”, completou.