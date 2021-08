Vampeta faz projeção e ‘choca’ ao apostar no campeão da Libertadores; assista

O comentarista do Grupo Jovem Pan deu os seus palpites e esboçou uma final brasileira; jogo entre Palmeiras e São Paulo nesta terça-feira, 17, define primeiro semifinalista

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/EFE/Juan Mabromata/EFE/Cesar Olmedo Vampeta projetou o chaveamento e cravou seu campeão da Libertadores 2021



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, aproveitou o seu espaço na rádio para fazer uma projeção nos duelos da Copa Libertadores da América, que começa a definir os semifinalista nesta terça-feira, 17, com o duelo entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, o ex-jogador deu o seu pitaco e “chocou” os colegas de bancada ao cravar o campeão da edição 2021. “Uma semifinal será o Fla-Flu, que terá o Fluminense como vencedor. Do outro lado, será Galo x Palmeiras, com o Atlético-MG passando. Na final, o Galo ganha e vira bicampeão. Aqui é um programa de informação e convicção”, cravou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira.

Depois do empate em 1 a 1 no Morumbi, o Palmeiras depende de uma vitória simples ou de um empate sem gols com o São Paulo para avançar à semifinal. Quem passar no Choque-Rei terá pela frente o ganhador de Atlético-MG e River Plate, que medem forças nesta quarta-feira, no Mineirão. Na Argentina, o Galo levou a melhor e bateu o adversário por 1 a 0. Do outro lado da chave, o Flamengo tem vaga praticamente carimbada depois de golear o Olimpia, no Paraguai, por 4 a 1 – a volta também acontece amanhã. Quem tem uma tarefa mais complicada é o Fluminense, que empatou em 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil. Na quinta, o Tricolor carioca terá que vencer os equatorianos fora de casa ou contar com uma igualdade por três ou mais gols.