Guerrero volta à seleção peruana para Eliminatórias e enfrentará o Brasil

Atacante do Internacional ficou de fora da Copa América por lesão no joelho direito

Ricardo Duarte/Internacional Guerrero voltou a atuar pelo Internacional após lesão no joelho



Desfalque da seleção do Peru na Copa América, devido a uma lesão no joelho direito, o atacante Paolo Guerrero é a principal novidade da convocação anunciada nesta sexta-feira, 20, pelo técnico da ‘Blanquirroja’, Ricardo Gareca, para os jogos contra Uruguai, Venezuela e Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Além de Guerrero, que tinha sido artilheiro de três das quatro edições anteriores do torneio continental, também retornam o meia-atacante Gabriel Costa e os atacantes Raúl Ruidíaz e Edison Flores. Enquanto Guerrero e Flores acabam de voltar a atuar por Internacional e DC United, respectivamente, Ruidíaz e Costa vivem bom momento por Seattle Sounders e o Colo-Colo do Chile, respectivamente. “Guerrero e Flores foram os goleadores mais importantes nas últimas Eliminatórias. É importante para nós que Flores seja convocado. Ruidíaz é o atacante com o melhor presente em termos de sua produção de futebol. Vivemos expostos às críticas, e para ele isso não é um problema. Temos confiança nele”, comentou Gareca.

Lanterna das Eliminatórias, com apenas quatro pontos em seis partidas, Peru enfrentará o Uruguai no próximo dia 2 e a Venezuela três dias depois, em Lima em ambos os casos. No dia 9, jogará contra o Brasil na Arena Pernambuco, no Recife. “Vamos jogar contra o Brasil duas vezes antes do final do primeiro turno. Não é o ideal, mas é assim que estão as Eliminatórias sul-americanas. É isso que temos que fazer. Temos que nos preparar para isso”, resignou-se o treinador argentino ao lembrar que em outubro do ano passado a equipe pentacampeã mundial bateu a ‘Blanquirroja’ na capital peruana. Confira abaixo os 24 convocados do Peru:

Goleiros: Pedro Gallese (Orlando City-EUA), José Carvallo (Universitario) e Carlos Cáceda (Melgar).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors-ARG), Anderson Santamaría (Atlas-MEX), Luis Abram (Granada-ESP), Christian Ramos (César Vallejo), Alexander Callens (New York City-EUA), Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA) e Marcos López (San José Earthquakes-EUA).

Meio-campistas: Renato Tapia (Celta de Vigo-ESP), Wilder Cartagena (Al Ittihad Kalba-EAU), Christian Cueva (Al Fateh-ARA), Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö-SUE), Edison Flores (DC United-EUA) Raziel García (Cienciano) e Gabriel Costa (Colo-Colo-CHI).

Atacantes: André Carrillo (Al Hilal-ARA), Paolo Guerrero (Internacional), Gianluca Lapadula (Benevento-ITA) e Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-EUA). EFE