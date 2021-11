Seleção argentina vence clássico contra o Uruguai e se aproxima de classificação para o Catar

Albiceleste é a segunda na tabela de classificação com 28 pontos; Uruguai sai da zona de repescagem

EFE/Ernesto Ryan POOL Di Maria marcou o único gol da partida



O clássico do Rio da Prata fechou a 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira, dia 12. O Uruguai recebeu a Argentina no estádio Campeón del Siglo e perdeu por 1 a 0, se complicando na tabela. Os argentinos se mantém na segunda colocação da tabela com 28 pontos, enquanto a Celeste sai da zona de classificação e da zona de repescagem para o Mundial. O gol saiu aos sete minutos de partida com Di Maria. Esse foi o único lance de perigo da Argentina no primeiro tempo, enquanto os donos da casa tiveram mais oportunidades. Na volta do intervalo, os uruguaios continuaram tentando balançar as redes, mas o jogo terminou 1 a 0. Na próxima rodada, a Albiceleste faz o clássico contra o Brasil na terça-feira, dia 16, às 20h30 (horário de Brasília), enquanto isso o Uruguai enfrenta a Bolívia no mesmo dia, às 17h.