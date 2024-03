Seleção brasileira corta Gabriel Magalhães e convoca zagueiro da Juventus em seu lugar

Dorival Júnior chamou Bremer após a desconvocação de jogador do Arsenal por lesão; Brasil fará amistosos contra Inglaterra, no sábado, e Espanha, dia 26

Vitor Silva/CBF Bremer deve se juntar aos demais convocados da seleção brasileira nesta terça



A seleção brasileira sofreu mais um desfalque em sua lista de convocados. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi cortado devido a uma lesão, aumentando a lista de jogadores que não poderão participar dos amistosos na Europa. Em seu lugar, o técnico Dorival Júnior convocou Bremer, da Juventus. “Infelizmente tivemos mais um problema com um atleta. Gabriel Magalhães está fora dessas partidas iniciais. Para o seu lugar, estamos convocando Bremer, da Juventus, da Itália”, anunciou, por meio de um comunicado, o treinador da seleção. O defensor se juntará à equipe para os próximos compromissos, contra a Inglaterra, em Wembley, neste sábado (23), e a Espanha, no Santiago Bernabéu, dia 26. Sua chegada está prevista para a tarde desta terça-feira (19). O time canarinho já havia perdido Ederson, Marquinhos, Martinelli e Casemiro por lesão.

*Com informações do Estadão Conteúdo