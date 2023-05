Seleção do Uruguai oficializa contratação de Marcelo ‘El Loco’ Bielsa

Federação uruguaia encontrava-se sem técnico desde que Diego Alonso foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar

Jon Super / AFP Marcelo Bielsa será técnico da seleção uruguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo-2026



Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta segunda-feira, 15, a contratação do técnico argentino Marcelo ‘El Loco’ Bielsa. Sem treinador desde que Diego Alonso foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, o acordo havia sido selado semanas atrás e já contava com o aval do técnico de 67 anos que aguardava questões contratuais para assinar de forma definitiva. O contrato será válido até o final de 2026 e sua estreia ocorrerá no Estádio Centenário, contra Cuba, no dia 14 de junho. Livre no mercado desde que foi desligado da equipe inglesa Leeds United, em fevereiro do ano passado, o comandante argentino deverá comandar a seleção uruguaia na Copa de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. De acordo com o jornal Ovación, o grupo tpecnico que irá dirigir o plantel de jogadores do Uruguai – Bielsa, dois auxiliares, dois analistas de desempenho e um fisiologista – deverá receber cerca de US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões) anuais. Ao longo do período em que esteve fora dos gramados, na área técnica, Marcelo chegou a negociar com Crystal Palace, Everton, River Plate, Santos e Bournemouth, mas nenhuma das trativas avançaram. Enquanto esteve na Inglaterra, o treinados levou o Leeds United de volta à Premier League depois de 16 anos, mas não resistiu a uma sequência de resultados ruins na temporada de 2021/22. Entre 1998 e 2004, Bielsa comandou a seleção da Argentina e, de 2007 a 2011, passou a treinar o Chile.