Sem Cristiano Ronaldo, seleção da temporada da Liga Saudita tem três brasileiros; confira 

Fayez NURELDINE / AFP Cristiano Ronaldo lamenta tropeço do Al Nassr no Campeonato Saudita



Cinco vezes melhor do mundo da Fifa, o atacante Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, não entrou para a seleção do Campeonato Saudita 2022/23, divulgada nesta quarta-feira, 7. Mesmo sendo responsável por marcar 14 gols e dar duas assistências em 16 rodadas, o craque português foi preterido na votação feita pela Liga de Futebol da Arábia Saudita. Contratado em janeiro deste ano, o lusitano tem vínculo com os árabes até a metade de 2025 e pretende cumprir o acordo. O time ideal, entretanto, conta com três brasileiros, sendo eles: o volante Luiz Gustavo, ex-Bayern (Al Nassr), o atacante Romarinho, ex-Corinthians (Al Ittihad) e o goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio (Al Ittihad). Campeão desta edição e novo time do francês Karim Benzema, o Al Ittihad emplacou cinco nomes. Veja abaixo.