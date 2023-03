São Paulo deve ter retorno de quarteto em decisão contra o Água Santa pelo Paulistão 

Rogério Ceni poderá contar com novidades no duelo válido pelas quartas de final do Estadual

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda foi campeão do Paulistão com a camisa do São Paulo



O São Paulo deverá contar com retornos importantes para o duelo diante do Água Santa, marcado para a próxima segunda-feira, 13, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, 8, o zagueiro Beraldo e o atacante Erison treinaram normalmente com o restante do grupo. O primeiro foi desfalque na vitória sobre o Botafogo-SP por dores musculares, enquanto o centroavante está fora dos gramados desde o começo de fevereiro por causa de um estiramento na coxa esquerda. Já os defensores Robert Arboleda e Diego Costa trabalharam em apenas parte da atividade, mas também vivem a expectativa de voltar. O equatoriano vestiu a camisa são-paulina pela última vez na derrota para o Corinthians, ainda em janeiro, antes de passar a conviver com uma tendinite no joelho. Já o jovem revelado em Cotia passou por uma cirurgia no joelho e não atua profissionalmente desde o fim de 2022. Assim, o quarteto deverá estar à disposição de Rogério Ceni para o confronto importantíssimo do Estadual. As principais baixas, porém, ficam por conta dos lesionados Jonathan Calleri, Igor Vinicius, Nahuel Ferraresi e Rafinha.