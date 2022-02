Vampeta ironiza festa do Palmeiras: ‘Comparada à do Flamengo, tinha meia dúzia de pessoas’

Já sobre a participação do Verdão no Mundial, o comentarista da Jovem Pan acredita que a equipe de Abel Ferreira pode, sim, ser eliminada na semifinal novamente

Montagem sobre fotos/Reprodução/jovem Pan/Twitter/@Fifacom Vampeta polemizou ao falar sobre festa do Palmeiras antes do Mundial



A torcida do Palmeiras compareceu em peso nos arredores da Academia de Futebol, na manhã desta quarta-feira, 2, para incentivar o time antes do embarque para o Mundial de Clubes, que será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ainda assim, para o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, a festa organizada pelos torcedores do Verdão não foi superior ao “AeroFla”, realizado pelos rubro-negros antes da final da Copa Libertadores da América do ano passado. “Eu estava vendo as imagens… Tinha mais flamenguistas para ir a Montevidéu, no Uruguai, do que palmeirenses hoje. Comparada com a do Flamengo, a festa do Palmeiras tinha meia dúzia de pessoas. Não é igual! A do Flamengo tinha uma multidão”, disse o ídolo do Corinthians, durante o programa “Bate-Pronto”. Já sobre a participação do Verdão no torneio da Fifa, Vamp acredita que a equipe de Abel Ferreira pode, sim, ser eliminada na semifinal novamente. O adversário dos brasileiros sairá do confronto entre Monterrey (México) e Al Ahly (Egito). “Os times mexicanos pagam bem e são fortes, enquanto o Al Ahly está sempre no Mundial, mesmo enfrentando rivais de bom nível”, analisou.