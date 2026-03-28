Senegal x Peru: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

EFE/EPA/FOOTOGRAFIIA Sadio Mané foi um dos destaques de Senegal na Copa Africana



Senegal e Peru se enfrentam neste sábado (28), às 13h, no Stade de France, Paris, em amistoso internacional.

A Seleção Senegalesa chega ao confronto como uma das grandes potências africanas do momento. Ocupando a 12ª posição no ranking FIFA, o time de Pape Thiaw é o atual campeão da Copa Africana de Nações (AFCON 2025).

O técnico brasileiro Mano Menezes assume o comando da Seleção Peruana pela primeira vez justamente neste amistoso.

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A partida terá transmissão do Sportv 2, do X Sports, do Canal GOAT e do Disney+.